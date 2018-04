Fatih Terim’den uyarı ! “En az 15 tane…”

Spread the love



















Galatasaray, şampiyonluk yolunda bu hafta elbette yara edinmek istemiyor. Son yıllarda şansı tutmadığı Trabzonspor’u sahasında ağırlayacak sarı-kırmızılılarda hazırlıklar tam gaz sürerken teknik direktör Fatih Terim, her konuda özenli davranıyor. Her zamanki gibi topun muhalif sahada oynanmasını futbolcularına emir eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor’un sahasında oynanan ve 2-1 kaybedilen Igor Tudor dönemindeki maç üzerinde yaptığı incelemede hayrete düştü. Galatasaray’ın o maçtaki verilerinin beklenen seviyenin fazla aşağı olduğunu gören Fatih Terim, “Pazar günü bir takım istatistikler birincil maçın tam tersi olmalı. 3 şutla maç mı kazanılır? Rakibe savunma yapmaktan saldırı fırsatı bile vermemeliyiz” ifadelerini kullandı. Sol silah olacak Ilk maçta topa daha çok sahip olmasına karşın yalnızca 3 şut atabilen Galatasaray, 2 korner kullanabilmişti. Pazar günü 15 şutu daha aşağı taban olarak belirleyen Fatih Terim, Trabzon’da Tolga ile Linnes’in oluşturduğu sol çizgiden fazla karşısında hamle yendiğini ve hiç etkili olunmadığını tespit etti. Bordo-mavili takım kendi evinde Galatasaray’a karşı saldırı organizasyonlarının yüzde 47’sini sarı-kırmızılıların sol çizgisinden gerçekleştirirken, Cimbom bu bölgeden atak oluşturmakta fazla zorlanmış ve yüzde 28’de kalmıştı. Terim, pazar günü Nagatomo ile Rodrigues’in yer alacağı sol çizginin takımın en önemli atak silahlarından biri olmasını isterken her iki çizgiden de karşı taraf oyuncuların bakımlı geçiş yapmasını oyuncularına yasakladı. Hava topları kazanılmalı öte yandan Galatasaray birincil maçta hava toplarından da rakibinin çok ardındaki kalmıştı. Hava mücadelelerinin yüzde 68,6’sını bordo-mavililer kazanırken, sarı-kırmızılılar sadece yüzde 31,4’ünde üstünlük sağlamıştı. İkili mücadelelerde de Trabzonspor’un Galatasaray’a fayda kurmuş ve mücadelelerin yüzde 55,6’sından konut sahibi takım galip çıkmıştı. Feghouli’nin birincil maçta gördüğü kırmızı kartı da oyuncularına hatırlatan Fatih Terim, “Ne olursa olsun mücadeleye 11 kişi devam etmemiz çok önemli” ifadesini kullandı. Türkiye Gazetesi