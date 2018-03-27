Fatih Terim, Trabzon 11’ini belirledi

’da varsa yoksa Trabzonspor maçı… Teknik patron, pazar günü’nda oynanacak karşılaşmanın 11’ini kafasında büyük ölçüde belirledi. Sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Selçuk İnan, dün tedavisi için Florya’daydı. Doktorların yaptığı kontrollere tarafından, deneyimli futbolcunun durumu fazla önemli değil vemaçına yetişebilir. Konuyla ilgili bilgi alan Terim de, kadrosunu bu doğrultuda oluşturuyor.

Radikal değiştirme yok

Fernando’nun da cezalı olması nedeniyle orta sahanın merkezinde fazla radikal bir değişiklik yapmak istemeyen Terim, bu bölgede Selçuk ve Donk’u birlikte oynatmaya hazırlanıyor. Hamle hattında da bir çeşitlilik değil. İleri uçta Gomis, kanatlarda Feghouli ve Rodrigues, forvet peşinde da Belhanda devir yapacak.

Linnes mi, Mariano mu?

Savunmanın göbeği yeniden Maicon – Serdar Aziz ikilisine emanet. Sol bekte de Nagatomo kısmet bulacak. Fakat sağ bek konusunda bir uyuşmama söz konusu. Fenerbahçe derbisinde Mariano’nun cezası sebebiyle birincil 11’de sahaya meydana çıkan Linnes, tekrar bu bölgenin 1 numaralı adayı konumunda. Oysa Terim, Mariano’nun hücum performansı nedeniyle Trabzon karşı Brezilyalı oyuncuyu seçim edebilir. Son karar ise maç gününe içten verilecek.

Metin Karabaş

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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