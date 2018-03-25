Fatih Terim, Rodrigues’in alternatifini Süper Lig’de buldu

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Yeni sezonun transfer planlamasına çoktan başlayan Galatasaray’da flaş bir isim daha gündeme geldi… Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa formasıyla çok başarılı bir performans sergileyen Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan yani tanıdık adıyla Trezeguet’nin peşinde. Transfer için temaslara başlandı. Sezon başında Kasımpaşa’nın Anderlecht’ten kiraladığı 24 yaşındaki kanat oyuncusu 24 maçta 8 gol atarken, 4 de asist yaptı. Fatih Terim’in Trezeguet’nin alınması çok istediği belirtiliyor. YENİ RODRIGUES O OLACAK! Terim’in birçok kulübü peşinden koşturan Rodrigues’in olası bir ayrılığı sonrası kadroda oluşacak boşluğu Mısırlı yıldızla yüklenmek istediği belirtiliyor. Trezeguet de Galatasaray’a fazla sıcak bakıyor. FAZLA ÇABUK VE FAZLA TEKNİK 2016 yılında Ahly takımından Anderlecht’e transfer olan Mısırlı futbolcu, Mouscron’da da kiralık oynamıştı. Her iki kanatta da tahsis yapan Trezeguet yüksek tekniği ve sürati ile ön plana çıkıyor. Yıllık

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Kaynak: www.haber3.com

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