Fatih Terim: Kazanmak yetmez fark istiyorum

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımını zirvede tutmaya kararlı. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı son strateji toplantıda, kuşkusuz hamle oynayacaklarını belirterek, “Lidere yakışır bir futbol ortaya koymalıyız. Bu maçı kazanmak yalnızca 3 puan anlamına gelmiyor. Rakiplerimiz üstünde bir baskı kuracağız. Bu yüzden atabildiğimiz dek atmalı, keza kazanmalı hem de farka gitmeliyiz. Arkamızda harikulade bir taraftar desteği olacak. Yerine Geçmek için elimizde tüm imkanlar mevcut” ifadelerini kullandı. Hafta baştan başa Trabzon’u inceleme eden Fatih öğretmen, saldırı planı için de mevcut sisteme birkaç dokunuş yaptı.
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