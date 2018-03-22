Fatih Terim dönemine iki katına çıktı

Süper Lig’de bitime 8 maç kala zirvede bulunan Galatasaray geleceğe umutlu bakıyor. Fatih Terim yönetiminde, şampiyonluk havasına iyice giren sarı-kırmızılılar, sezonun birincil yarısına oranla daha çok güven veriyor. Bilhassa Fatih Terim öncesi tarihî rakipleriyle oynanan maçlarda, silik bir performans ortaya koyan Galatasaray, geride bıraktığımız haftada Kadıköy’de sergilemiş olduğu oyunla ve bulduğu pozisyonlarla, derbi sendromunu geride bıraktığını gösterdi. Takımın golcüsü Bafetimbi Gomis, tekrar bir büyük maçı anlamsız geçip, bulduğu fırsatları değerlendiremese de daha önce deplasmanda oynanan Trabzon ve Beşiktaş maçı ile Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisi arasındaki veriler, ekip anlayışının nasıl değiştiğini ispatlar nitelikteydi.

Kadıköy’de diğer Aslan

En kayda değer veri de takımın en uçtaki ismi olan Gomis’in ceza sahasında topla randevulaşma sayısı. Arkadaşları Gomis’i Trabzon’da 1, Vodafone Park’ta ise 2 kere suç oluşturan sahası içinde topla buluşturabilmişti. Gomis, Kadıköy’de bu sayıyı 6’ya çıkardı. Fakat Fransız yıldız kendi vuruş ve hamle kalitesinin aşağıda kalınca sarı-kırmızılıları Kadıköy’de galibiyete taşıyamadı. Tekrar takımın 10 numarası Younes Belhanda da Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş maçına oranla daha çok tehlike oluşturacak nitelikte performans sergiledi. Dolmabahçe’de hiç topla canice sahasına giremeyen Faslı yıldız, Fenerbahçe savunmasını Kadıköy’de 2 kez delmeyi başardı. İçeride oynanan Fenerbahçe maçında ise Belhanda 1 kez suç oluşturan sahasına girebilmişti.

Belhanda’daki değişim

Ayrıca Kadıköy’de 4 defa da top tuzak Belhanda Terim’le birlikte nasıl değiştiğini gösterdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in “Top karşı taraf sahada kalsın” anlayışı takım savunmasına da olumlu yansıdı. Vodafone Park’ta Beşiktaşlı futbolcular 39 kez Galatasaray canice sahasına topla antre yapmıştı. Kadıköy’de Fenerbahçeliler 23 defa Galatasaray ceza sahasında topla bulunabildiler. Kadıköy’de öz güven depolayan sarı-kırmızılılar, içeride taraftarının da gücüyle ne Başakşehir’den ne de Beşiktaş’tan çekiniyor.

Gümüş parıldıyor

Fenerbahçe maçında 83’te oyuna d,hil olmasına karşın akılda kalıcı bir performansa imza atan Sinan Gümüş, Konya maçında daha sonra derbide de etkin olunca Fatih Terim’i yüzünü fazlasıyla güldürdü. Derbide kısa sürede 10 kere topla buluşup yüzde yüz pas isabetiyle oynayan genç futbolcu 3 kez ikili çaba kazanıp, Galatasaray’ın manâlı fırsat yakalamasını da sağlamıştı. Son 8 haftaya girilirken Fatih Terim, Sinan’ın performansını daha da yükseltmeyi hedefliyor. öte taraftan Sinan, Feghouli’ye ilk 11’de de tehdit oluşturuyor.

Galatasaray’da geçen sezon deha as oyuncu kategorisinde yer almayan Martin Linnes, bu sezon Fatih Terim’in gelişiyle takımın en önemli isimlerinden Mariano’ya kafa miktar h,le geldi. Norveçli futbolcu toplamda 23 maç sayısına ulaşarak da, Mariano ile maç sayılarını eşitledi. Kadıköy’de de takdir toplayan Linnes, formasını kaptırmayacak gibi duruyor. Fatih Terim, Linnes’in maddi durumunu Mariano’dan daha önde görüyor.

Yasin’e müjde

Önceki gün 31 yaşına adım atan ve sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin, takımda kalmak istiyor. Son dönemde performansında düşüş olan deneyimli futbolcuyla yakından ilgilenen Fatih Terim de Yasin’i kazanmak istiyor. Terim, en az iki yıl daha Yasin’den yararlanılabileceği fikrinde.

Galatasaray’da son dönemin en flaş ismi Garry Rodrigues’in talipleri her geçen gün artıyor. Ama teknik direktör Fatih Terim’in takımda en çok güvendiği isimlerin başında gelen hızlı futbolcuya gelecek yıl de çok ihtiyaçları olacağını belirterek Rodrigues’i satma gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti.

Muslera mutlu

Takımın 1 numarası Muslera’nın bir yere gitmeye niyeti değil. Deneyimli file bekçisi bir taraftarın sosyal medyada “İtalya’ya dönmek ister misin?” şeklindeki sorusuna “Galatasaray cazip tekliflere karşın beni bırakmadı. 2021 yılına kadar sözleşmem var. Doğrusu İtalya’ya dönmem bu şartlarda zorlama” cevabını verdi.

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Kaynak: www.sporx.com

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