Fatih Terim 9 ismin biletini kesti!

derhal Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan ve Trabzonspor maçıyla beraber kritik bir sürece girmeye hazırlanan Galatasaray’da tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in milli maçlar arasını da değerlendirerek yardımcılarıyla birlikte detaylıca görüşme yaptığı, bazı futbolcular hakkında geniş bir rapor hazırladığı öğrenildi.



TERİM, LİGİN ARDINA KADAR BU 4 FUTBOLCUDAN NE ALIRSA KÂR!



Gelecek sezonun aktarma çalışmalarına çoktan başlayan ve yakın bir vakit içerisinde Milano’ya tümdengelim yapan Fatih Terim’in ekip içerisinde birçok futbolcudan yeterli katkıyı alamadığı belirtlirken, ‘İmapratorun’ bilhassa Belhanda, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Tolga Ciğerci’de hüsran yaşadığı açıklama edildi. Göztepe maçıyla birlikte göreve başlayan ve neredeyse her 90 dakika sonrasında ‘Elimizdeki oyuncuların performanslarını yukarıya çıkarmamız lazım’ açıklamasını yapan Fatih Terim’in bu dört oyucunun akıbetini sezon sonuna bıraktığı bildirilirken, Terim’in şampiyonluk yolundaki takımda herhangi bir sorunun çıkmaması ve ahengin bozulmaması için şimdilik durumu idare ettiği anlaşıldı.



İşte ligin 17. haftasında göreve başlayan Fatih Terim’in 4 futbolcudan aldığı katkı…



Selçuk İnan: Devir aldığı vakit 580 dakika gol yok asist değil



Belhanda: Tahsis aldığı vakit 595 dakika 2 asist (5-0’lık Bursaspor maçında 4.golün asisti, Antalyaspor maçında 3. golün asisti)



Tolga Ciğerci: Ödev aldığı zaman 308 dakika gol yok asist yok



Yasin Öztekin: Görev aldığı vakit 358 dakika 1 gol asist yok



NAGATOMO GELİNCE LATO’YU DA KESTİ



Ayrıca Fatih Terim; Tarık Çamdal, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Koray Günter gibi futbolculardan sadece Çalık’a 6 dakika talih verdi, öteki oyuncuları ligde hiç kullanmadı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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