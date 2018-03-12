Fatih Akyel: Fenerbahçe’nin derbide kazanmaktan başka şansı yok

Eski Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcu bununla beraber günümüzde teknik direktörlük yapan Fatih Akyel, önümüzdeki hafta oynanacak derbi öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Emrah Karalinç’e konuşan Akyel şunları açıklama etti.

‘Derbide herşey öbür oluyor’

“Galatasaray doymuş dizgin giden bazı. Konyaspor maçına baktığımız süre gole giden hırslı bir takım vardı. 1-0 olduktan daha sonra zorlama oldu lakin kazanmasını bildi. Fenerbahçe biraz daha defansif ağırlıklı bir oyun planı var. Büyük takımın oynayacağı bir futbol yok. Derbide herşey ayrı oluyor. Fenerbahçe kendi sahasında galip gelmek için oynayacaktır. Fenerbahçe’nin temkinli başlayacağını düşünüyorum”

‘Fenerbahçe’nin kazanmaktan diğer şansı yok’

“Bence oyun kurgusu ve değişiklikleri böylece uygun değil. Başında olsam ben Fenerbahçe’nin daha ofsansif bir anlayışla başlardım. Derbi maçı sonuçta. Fenerbahçe’nin kazanmaktan başka şansı değil böyle bir maç. Şayet bu maçta daha atak oynayabilirler”

‘İki takım da pozisyon veriyor’

“Galatasaray’ın kalesinde iyi bir kaleci var Muslera. Fenerbahçe’de tekrar Volkan Demirel var iyi bir kaleci. Fenerbahçe’de bir tane böyle hakiki bir golcü atar diyebileceğiniz bir oyuncu değil. Her maç başka oyuncu çıkabiliyor. Galatasaray’da Gomis var. Çok etkili bir oyuncu. Fenerbahçe pozisyon veriyor bunlardan faydalanabilir. Galatasaray’da Konyaspor maçında ilk golden sonradan pozisyon verdi 2-0 olsa öbür olabilirdi. Galatasaray’da pozisyon verebilir “

Tarih: 12.03.2018 15:53 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur