Fabri: Taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman…

Fabri, Beşiktaş’ın Alanyaspor’u 1-0 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. İspanyol kaleci, “Kendi sahamızda taraftarımızla bütünleştiğimiz vakit çok iyiyiz” dedi.

Fabri’nin sözlerinden’un derledikleri şöyle:

“Geçen maçta Başakşehir’e yenildikten daha sonra, bu hafta belli galibiyet almamız gerekiyordu. 3 puana ulaştık. Önümüzde 8 tane final maçı vardı. Kaldı 7 rastlama. Kendi sahamızda taraftarımızla bütünleştiğimiz vakit fazla iyiyiz. Bu istatistik bilimi umarım uzun sürer. Mutluyuz”

Tarih: 31.03.2018 21:18