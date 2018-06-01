F.Bahçe’ye seçim öncesi büyük şok! Çekildi…

Sarı-lacivertli kulübe Mehmet Ali Aydınlar imzasıyla noterden bir yazı gönderen Acıbadem Grubu sponsorluk sözleşmesini fesh ettiğini bildirdi.

Aydınlar konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Evet doğrudur… Geçen hafta 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren sponsorluk sözleşmemizi feshettiğimizi kulübümüze bildirdik. 2018 yılı Ocak ayında futbol takımımıza forma sponsoru bulunamamıştı ve anladığım kadarıyla tam o dönemde önemli bir kaynak arayışı vardı. Başkan’ın kişisel olarak benden ricası ve talebi üzerine bunu geçmişte de yaptığım gibi bir atama olarak gördüm ve kulübüme katkı olması amacıyla futbol takımımızın formasına sponsor olduk.

‘Doğrusu bu talebin öncesinde ilişkilerimizle ilgili genel koşul ne olursa olsun gereksinim sebebiyle elimi taşın altına koymaya karar vermiştim. Bu his ve düşüncelerime karşın işlem bizi bambaşka bir alana, öbür tartışmaların içine çekti. Bu dönemde başkanlık yarışı başlamıştı ve ben bir anda kendimi yarışın içerisinde polemiklerin bir parçası olarak buldum. Yapılan talimat ve can sıkıcı yorumlar aleyhinde sustum. Sonuçta kulüp siyasetinin bir parçası olmak istemedim ve bu polemiklerin dışarıda kalmak istedim. Oysa gerçekten çok üzüldüm ve fazla yıprandım diyebilirim.

‘Çok üzüldüm’

Mesela, daha dün sayın Ali Koç’un bir gazetede yapmış olduğu görüşme esnasında hayatım baştan başa ağzımdan çıkmamış bir kelime olan, ‘Mehmet Ali Bey size hile yapmayan başkan vadediyorum dedi’ diye konuşmasını görür görmez bir kere daha üzüntü duydum. Fakat, 1 Kasım 2013 günü yapmış olduğu basın toplantısında ilk önce bu iddiayı dile getirdiğinde, benzer gün yapmış olduğum basın açıklaması ile kendisini yalanlamış ve özür dilemeye misafir etme etmiştim. Arkasında bu konuyu ayrıntılarıyla kapatınca da yapmış olduğu büyük hatayı anladığı düşüncesine kapılmıştım. Bugün ise yeniden aynı hayali söylemi ortaya attığında söyleyecek sözcük bulamıyorum… Doğrusu kendisini buradan ya söylediği şeyi ispata veya kamuoyu önünde özür dilemeye ağırlama ediyorum.

‘Güvenim tamdır’

neticede; sezonun sonuna geldik ve Fenerbahçe önemli bir seçime gidiyor. İki başkan adayı bu pazar günü Fenerbahçe’nin geleceğini şekillendirecek önemli bir tercih yaşayacak. sonuç olarak ben o gün yaşanan somut sorunlara katkıda bulunmaya çalışmıştım ve görevimi sezonun ardına kadar da yerine getirdim. Bundan Böyle Fenerbahçe yepyeni bir döneme giriyor. Böylece her iki başkan adayımızın da seçildikleri takdirde gelecek dönemde ayrı açılımlar yaratacaklarını, sponsorlukla ilgili planlarını çok daha rahat bir şekilde başvuru formu fırsatı bulabileceklerini düşünüyor ve kendilerinin bu konuda önlerini açtığıma inanıyorum. Bundan sonra kuytu bir şekilde hareket edip yeni sponsorluk anlaşmaları yapabilirler, çünkü biz bundan böyle olmayacağız.

‘Kuvvet günler atlatılır’

Fenerbahçe’nin yanına yer edinmek, bütün branşlarına değişik kademelerde yardım saptamak, sporcularımızın, antrenörlerimizin büyük emeklerle ulaştığı başarılarda birlikte elde etmek ayrıca Acıbadem markası ayrıca de şahsım namına hayatımızdaki en büyük mutlulukların başında geldi. Bugün ülkemizin en büyük kurumsal yapısı Fenerbahçe’nin büyük taraftarı ve camiasıyla baskı günleri atlatacağına ve baştan büyük başarılara ulaşacağına güvenim tamdır.”

Başkan Aziz Şimşek, ocak ayında Mehmet Ali Aydınlar ile sponsorluk anlaşması yapmış ve kulübün kasasına önemli bir nakit girişi sağlamıştı. (Milliyet)