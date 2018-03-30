F.Bahçe’nin şampiyonluk için TFF’ye yapacağı başvuru

Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sadece Birinci Lig’in kuruluş tarihi olan 1959 ve sonrasındaki şampiyonlukları geçerli sayıyor ve formalara takılan yıldızın hesabını da böyle yapıyor.

Önümüzdeki günlerde TFF’ye resmi başvuruda bulunmaya hazırlanan Fenerbahçeyönetiminin mevcut sisteme itirazı kabul edilirse, sarı lacivertlilerin yıldız sayısı 3’cilt 5’e, Beşiktaş’ın 3’cilt 4’e yükselecek; Galatasaray’ınki ise 4 olarak kalacak.

Sarı-lacivertlilerin bu konuda 3 dayanağı bulunuyor:

EFSANELERİN ŞAMPİYONLUKLARI NEDEN YOK SAYILIYOR?

TFF 1923 yılında kuruldu ve birincil ulusal futbol şampiyonası 1924 yılında yapıldı. Lefter Küçükandonyadis, Halit Deringör, K.Fikret, B.Fikret, Hakkı Yeten ve Gündüz Kılıç gibi 3 büyüklerin efsane futbolcuları 1924’deri 1959’a değin kazandığı şampiyonluklar ‘değil’ sayılıyor. Fenerbahçe’nin başvurusu kabul edilirse bu isimlerin kaldırdığı kupalar resmiyet kazanacak.

BÜYÜK LİGLERİ ÖRNEK GÖSTERECEKLER

1959’dan önceki şampiyonlukların yıldız hesabına dahil edilmemesindeki en manâlı argüman ‘o dönem Türkiye’de futbol amatördü’ görüşü… Fenerbahçe’nin aleyhinde tezi ise şöyle: Futbol o yıllarda sadece Türkiye’de yok bütün dünyada amatördü. İtalya, İspanya, İngiltere’de de futbol amatördü fakat bu ülkeler o yıllarda kazanılan şampiyonlukları geçerli sayarken, Türkiye’de resmen görmezden geliniyor.

Almanya’da ilk futbol ligi 1903 yılında kuruldu. Profesyonelliğe geçişin başlangıcı olan Bundesliga (birinci lig) ise 1963’te faaliyete geçti. Nürnberg Kulübü, 9 şampiyonluğun 8’ini Bundesliga kurulmadan önce kazanmış olmasına karşın geçerli kabul ediliyor. Aynı şekilde Hollanda’da birincil futbol ligi 1899 yılında kurulurken, profesyonel lig 1954 yılında başladı. Bu ülkede de 1954 öncesi şampiyonluklar sayılıyor.





1959 ÖNCESİ: F.BAHÇE 9 BEŞİKTAŞ 5 G.SARAY 1

TFF, 1959’dan önce iki ayrı milli şampiyona düzenledi. Ulusal Küme’de Fenerbahçe 6, Beşiktaş 3, Galatasaray 1 şampiyonluk kazandı. Türkiye Futbol Şampiyonası’ndaise Fenerbahçe 3, Beşiktaş 2 defa şampiyonluğa ulaşırken, Galatasaray mutlu sona ulaşamadı.

Yani, 1924 -1959 yılları aralarında organize edilen iki milli şampiyonada Fenerbahçe’nin 9, Beşiktaş’ın 5, Galatasaray’ın 1 şampiyonluğu bulunuyor.

Başvuru Formu kabul edilirse toplamda F.Bahçe’nin 28, G.Saray’ın 21, Beşiktaş’ın ise 20 şampiyonluğu olacak.