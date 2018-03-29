F.Bahçe’nin eski basketçisi psikolojik sorunlar yaşıyor

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş altyapılarında basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik hastalık sebebiyle aylardır Atatürk Havalimanı’nda yaşıyor.

“ABD’DE BASKETBOL OYNAMAK İSTİYOR”

Kesintisiz ABD uçuşlarını takip eden ve ‘San Francisco’da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin’ diyen Şanlı, banklarda uyuyor, yemek ihtiyacını ise havaalanı personeli karşılıyor. 2.04 cm boyundaki basketbolcunun rahatsızlığı sebebiyle kullandığı ilaçlarını almadığı ve Amerika’da basketbol oynamayı saplantı haline getirdiği için bu rahatsızlığı yaşadığı söyleniyor.

Genç basketçinin hazin öyküsü

Çocuk yaşta annesini kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, fazla sevdiği basketbol yaşantısına devam etti. Başta Fenerbahçe elde etmek üzere birçok kulüpte basketbol oynayan Şanlı, iddialara tarafından başarılı spor yaşantısına rağmen ağır bunalım içerisindeydi. Geçen sezon Bursa’nın Nilüfer takımında bulunan genç basketbolcu rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaçlarını ahenkli kullanmadığı için can sıkıntısı yaşamaya başladı.

HASTALIĞIYLA PENÇELEŞTİ

Atatürk Havalimanı’nda pasaport teftiş noktasından kaçak geçmeye çalışan Mehmet Şanlı polis tarafından alınarak tedavi için Bakırköy Ruh ve Asap Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Burada bir vakit kalan genç basketbolcuya Türkiye Basketbol Federasyonu’nun desteğiyle ücret bağlanarak konut verildi. İlaçlarını aksatan Şanlı, 2-3 ay önce pasaportunu alarak geldiği ve bir vakit kaldığı Atatürk Havalimanı’na bitmiş geldi.

Şanlı her gün ABD uçuşlarını peşine düşüp takip ediyor, neredeyse havalimanını evi gibi kullanıyor. Genç basketbolcu, takriben 1 aydan beri Dış Hatlar Gidiş Terminalinde kontuarlar bölgesinde yaşamaya başladı. Burada bankların üzerinde uyuyan Mehmet Şanlı’nın yemek ihtiyaçlarını havaalanı personeli karşılıyor. Personele, “Ben ABD’ye gitmek istiyorum San Francisco’da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin” dediği öğrenildi.

KARİYERİ GENÇ YAŞTA BİTTİ

2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe Ülker altyapısında oynayan 1995 doğumlu Mehmet Şanlı sonra sarı lacivertli takımla müşterek olarak yollarını ayırdı. Sakarya’da düzenlenen ve Fenerbahçe Ülker’in 2. bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda 9.5 sayı, 12.2 ribaund ortalamalarıyla uyarı çekti.

Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı, sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A Takımı formaları giymişti.