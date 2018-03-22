F.Bahçeli yıldıza 12 milyon Euro’luk teklif!

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde İngiliz ekiplerinden West Bromwich Albion, Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı’yı kadrosuna katmakta epeyce ısrarcı…

ARADAKİ FARK 4 MİLYON EURO

Watford’un Josef de Souza için Fenerbahçe Yönetimi’ne 12 milyon Euro’luk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

Watford’un Josef de Souza Fakat bu teklifi şimdilik kabul etmeyen Sarı-Lacivertliler’in İngilizler’den 16 milyon Euro istek ettiği bildirildi.

JAVİ GARCİA ONU ISRARLA İSTİYOR

İngiliz temsilcisinde Teknik Direktör Javi Gracia’nın Fenerbahçe’nin maçlarını peşine düşüp takip ettiği ve Josef de Souza’yı ısrarla kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Watford ve F.Bahçe arasındaki görüşmeler halen devam ediyor.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL SONRADAN BİTİYOR

Çalışkanlığıyla F.Bahçe taraftarının gönlünde taht kuran Josef, bu sezon 31 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asist üretti. Brezilyalı oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi 2019 yılının Mayıs ayında sona eriyor.

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Kaynak: spor.haber7.com

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