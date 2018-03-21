F.Bahçeli eski futbolcuya 3 yıl hapis cezası!

İstanbul Anadolu 58. Asliye Suç Oluşturan Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki sanıklar Sercan Osmanoğlu ve Erdoğan Altunbaş katılırken, tutuksuz yargılanan müşteki davalı Nusret Erdi Demir duruşmaya katılmadı. Erdi Demir’i temsilen avukatı Ali Mahir Başarır duruşmada hazırlanmış bulundu. Söz bölge müşteki davalı Erdoğan Altunbaş, müşteki davalı Erdi Demir ile müşterek olarak anlaştıklarını ve şikayetlerinden karşılıklı vazgeçtiklerini söyledi.



KARŞILIKLI ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER

Müşteki Davalı Sercan Osmanoğlu da müşteki sanık Erdi Demir’in kendilerinden özür dilediğini belirterek, “Karşılıklı olarak şikayetimizden vazgeçtik. Hastane kağıtlarını gösterdi. Alkolün tesiri ile böyle bir eylemde bulunduğunu düşünüyorum. Kendisi iyi bir insandır. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” dedi.

Erdi Demir’in Avukatı Ali Mahir Başarır, müvekkilinin yıllardan beri Fenerbahçe’de top oynadığını belirterek, “Iki Taraflı olarak uzlaştık ve barıştık. Olay günü müvekkil de ciddi bir saldırıya uğramıştır. Bu dosyadaki adli rapor ile sabittir. Kendisi derhal hayati tehlikesi olan bir sağlıksorunu ile uğraşmaktadır. Sanığın üzerine atılı suçu işlediğini gösterir somut deliller bulunmamaktadır. Beraatine karar verilmesini talep ediyorum” dedi.



Müşteki sanıklar Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu’nun, “Kasıtlı Olarak yaralama” suçundan yargılandığını, bu suçun şikayete ast kabahat olduğunu, müşteki davalı Erdi Demir’in şikayetinden vazgeçtiğini mazeret belirten mahkeme, Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu hakkında açılan davanın düşmesine karar verdi.



Mahkeme, müşteki davalı Erdi Demir’e Sercan Osmanoğlu’nu “Hileli tahrik aşağı bıçakla kasıtlı olarak yaralama” suçundan ceza verdi. Duruşma, suçun işleniş biçimini, Sercan Osmanoğlu’nun hayati risk geçirecek şekilde yaralanmasını, davalı Demir’in kastının ağırlığını mazeret göstererek 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı.Mahkeme, Erdi Demir’i Erdoğan Altunbaş’a karşın, “Kasten yaralama” suçundan da 112 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Demir’in bu cezasını 2 bin 240 liraya çevirdi.



Müşteki sanıklar Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu’na hakaret etmekten de yargılanan Erdi Demir, bu şahısların şikayetlerinden vazgeçmesi nedeni ile bu suçlamadan davayı düşürdü.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde alkollü olan Erdi Demir 29 Nisan 2017 tarihinde Kadıköy’de parkta oturan Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu’nun yanına gittiği, onlara hakaret ettiği, çıkan tartışma üstüne Demir’in oradan uzaklaştırıldığı anlatılıyor. Parktan uzaklaştırılan Erdi Demir’in parka her yerde döndüğü, bıçak ile Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu’na saldırdığı, Altunbaş ve Osmanoğlu’nun da Erdi Demir’i darp ettiği belirtiliyor. İddianamede müşteki kararsız Erdi Demir’in “Bıçakla yaralama” ve “Hakaret” suçlarından 1 yıl 9 aydan 9 yıl 2 aya, Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu’nun da “Yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıl 2 aya dek hapis cezası ile cezalandırılmaları istek ediliyordu.

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Kaynak: spor.haber7.com

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