F.Bahçe’den Maccabi’ye bayraklı gönderme!

THY Euroleague’in son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, alışılagelmiş sezonun sona ermesine kısa bir süre kala İsrail ekibi Maccabi Fox’u sahasında ağırladı.
Maç öncesinde Maccabi benchinin ardından yer alan bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.
İsrail’de oynanan ilk maçta Fenerbahçe benchinin arkasına İsrail bayrakları yerleştiren Maccabi organizasyonuna misilleme yapan Fenerbahçe, bu defa Maccabi benchinin arkasını Türk bayraklarıyla donattı.
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Kaynak: spor.haber7.com
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