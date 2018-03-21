F.Bahçe’de şok kavga! Volkan Demirel ile…

Cezalı olduğu için karşılaşmayı tribünden izleyen Fenerbahçe kaptanının, 3-2’lik yenilgiye öfkelenen Fırat’ın futbolculara yönelik ağır sözlerine sinirlendiği ve yerinden fırlayarak sert bir şekilde karşılık verdiği belirlendi. “Bu ekip, bu sözleri hak etmiyor” diyen tecrübeli file bekçisinin arkadaşlarına sahip çıktığı, yaşadığı rahatsızlığı sonra Başkan Aziz Şimşek’a da aktardığı bildirildi.

Milliyet’in haberine tarafından; Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta itibariyle 4. sırada kalan ve zirvenin 6 puan gerisinden gelen Fenerbahçe’de Akhisarspor maçı sonrası önemli bir gerilimin yaşandığı oraya çıktı. 24. haftada Kadıköy’de 3-2 kaybedilen karşılaşmanın ardından yönetici Önder Fırat ile ekip kaptanı Volkan Demirel’in sert bir biçimde tartıştığı öğrenildi.

Kupadaki Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gördüğü için o hafta cezalı olan ve maçı protokol tribününden takip eden deneyimli file bekçisi, bitiş düdüğüyle beraber sahadaki ekip arkadaşlarına ağır ifadeler kullanan Önder Fırat’a itirazlarda bulundu. Arkadaşlarına edilen ağır sözlere kayıtsız kalamadığı açıklanmış Volkan’ın sert bir şekilde tepki verdiği kaydedildi. “Bu takım bu sözleri adalet etmiyor” diyen sarı-lacivertlilerin kaptanının, Önder Fırat ile herkesin önünde tartıştığı aktarıldı.

AZİZ YILDIRIM ARADI

Yaşanan bu tartışma sonra Başkan Aziz Yıldırım göre da duyuldu. Volkan Demirel’i telefonla aradığı öğrenilen Başkan Yıldırım’ın oyuncusuna sert bir ikazda bulunduğu dile getirildi. Ama kaptan Volkan’ın da takım arkadaşlarına yönelik fazla sert ve haksız ifadelerden nedeniyle rahatsızlığını anlattığı, yaptıklarının ardından olduğunu vurguladığı kaydedildi. Yaşanan bu gergin sürecin ardından devreye futbol şubesiyle yakından ilgilinen idareci Ali Şimşek girdi. Şimşek, sarı-lacivertli takım ligde kritik bir süreçte ilerlerken bu durumun büyümesini engellemek için çabaladı ve her iki tarafın da sakinleşmesini, olayın kapanmasını sağladı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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