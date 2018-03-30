F.Bahçe, sayılmayan şampiyonluklar için başvuru yapacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat, İzmir’dekonulu panele katıldı.

Mosturoğlu burada yaptığı konuşmada, kayıtlar taraması yapıldığını, bunun sonuçlarına kadar eski şampiyonluklar için kullanım yapacaklarını ifade etti.

“AYNI DURUMDA OLAN BAŞKA KULÜPLER DE VAR”

Mosturoğlu, “Gönüllülerden oluşan bir komite kuruldu. Evraklar tarih taraması kısmı yapılmak üzere. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Bu şampiyonlukların kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım. Çünkü futbol tarihimizde, Lefterleri, Şeref Hasları gibi isimleri kayda değer kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz fakat bunların lig tarihinde şampiyonlukları yok. Federasyon 1923’de kuruluyor lakin ligler 1958-59 da başlıyor. Kamuoyu bilgilendirmesinin peşinde federasyona tatbik yapacağız. Bizim durumuzda olan diğer kulüpler de var. Göztepe ve Altay gibi. Her Zaman birlikte uygulama yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DEVLETE AIT KAYITLARDA 19 ŞAMPIYONLUK VAR

Türkiye Futbol Federasyonu devlete ait kayıtlarınca Fenerbahçe’nin kazanan olduğu yıllar şu şekilde; 1959 sezonu, 1960-61 sezonu, 1963-64 sezonu, 1964-65 sezonu, 1967-68 sezonu, 1969-70 sezonu, 1973-74 sezonu, 1974-75 sezonu, 1977-78 sezonu, 1982-83 sezonu, 1984-85 sezonu, 1988-89 sezonu, 1995-96 sezonu, 2000-01 sezonu, 2003-04 sezonu, 2004-05 sezonu, 2006-07 sezonu, 2010-11 sezonu ve 2013-14 sezonu.

Fenerbahçe’nin toplam 19 şampiyonluğu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin iddiası ise sayılmayan 9 şampiyonluklarının olduğu yönünde.