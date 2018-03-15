F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu

KRİTİK DERBİDE DÜDÜK YILDIRIM’IN

Süper Lig’in 26. haftasında şampiyonluk yolundaki en kritik maçta Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.

47 puanla dördüncü sırada bulunan Fenerbahçe ile 53 puanlı lider Galatasaray arasındaki derbide hakem Bülent Şimşek düdük çalacak. Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz’ın muavin hakemler olarak ödev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk yapacak.

Haftanın bir öteki kritik maçı olan Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.

G.SARAY, BÜLENT YILDIRIM’LA 1 DEFA YENİLDİ

Galatasaray, hakem Bülent Şimşek’ın yönettiği 5 Fenerbahçe derbisinde 2 başarı alırken, 1 defa yenildi, 2 maç ise berabere bitti.

2010-2011 Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0

2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray: 2-2

2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1 (Süper Kupa, Uzatma)

2013-2014 Galatasaray-Fenerbahçe: 1-0

2013-2014 Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0

Haftanın hakemleri şöyle;

Cuma:

20:00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Ali Palabıyık)

20:00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor(Arda Kardeşler)

17 Mart Cumartesi:

13:30 Gençlerbirliği-Akhisarspor(Mete Kalkavan)

16:00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Hüseyin Göçek)

19:00 Fenerbahçe-Galatasaray (Bülent Yıldırım)

18 Mart Pazar:

13:30 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Halis Özkahya)

13:30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Hür Yankaya)

16:00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Başakşehir-Beşiktaş (Halil Umut

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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