F.Bahçe – Beşiktaş maçının tarihi açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası benzeri final rövanş tarihleri açıklandı. Galatasaray – Akhisarspor maçı 18 Nisan Çarşamba 20:30’da başlayacak. Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ise 19 Nisan Perşembe 20:30’da oynanacak.
Sözde finallerin birincil maçında Galatasaray deplasmanda Akhisarspor’u 2-1 yenmişti. Beşiktaş ile Fenerbahçe ise Vodafone Park’ta 2-2 berabere kalmıştı.
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Kaynak: spor.haber7.com
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