Everton’ın yeni hedefi Oğuzhan!

ortaya koyduğu performanstan son derece hoşnut olankulübü, orta saha arayışları için rotasını bir başka Beşiktaşlıya çevirdi.

Merseyside ekibinin, siyah-beyazlılarla 6 ay önce sözleşmesini 5 yıllığına uzatan Oğuzhan Özyakup’u kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığı kaydedildi.

Everton yetkililerinin, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Beşiktaş’la pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Everton gözlemcilerinin Beşiktaş’ın Vodafone Park’taki maçlarına sıkça gelerek ulusal futbolcuyu izlediği açıklama edildi.

‘TALISCA RIVALDO’YA BENZİYOR’

Brezilya basınına Talisca’nın ulusal takıma seçilmesini değerlendiren Adriano, “Talisca’nın oyun karakteristiği Rivaldo’ya benziyor. Ulusal takımda olmayı yargı etti. Onun için çok önemli bir an. Kendisiyle konuştum; bu anın zevkini çıkarmasını ve mutlu olmasını söyledim. Kendisini gösterme fırsatını yakalayacaktır” dedi. Sambacılar’ın teknik direktörü Titi ise “Talisca ayrı karakterde bir oyuncu. Mucizevi bir yeteneği var” ifadesini kullandı.

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Kaynak: www.sporx.com

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