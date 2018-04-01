Eto’o’nun ‘hayali’ röportajı olay oldu! 1 Nisan…

Atiker Konyaspor’da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto’o’nun, ülkesinde 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday edinmek istediğini açıkladığı görüşme olay oldu! Röportajın ise 1 Nisan şakası zarfında hayali olduğu ortaya çıktı.

Fransa’da yayımlanan “Jeune Afrique” adlı dergi okuyucularına 1 Nisan şakası yaptı ve Eto’o ile hayali bir röportaj yayınladı. Röportajın antre kısmında; Konyaspor’un deneyimli golcüsünün Kamerun Cumhurbaşkanlığına namzet olduğunu söylemediği, röportajın tamamanın düş ürünü olduğu bilgisine de yer verildi.

Eto’o’nun gerçek dışı röportajı şöyle:

Eto’o, bir zamanlar beri ülkesini yönetme hayali olduğunu ve bunu gelecek yıl yapılacak seçimlerde gerçeğe dönüştürüp ülkesini düze hariç tutmak için etkili bir adım atmak istediğini belirtti.

Eto’o, başarılı olmaması için önünde herhangi bir engel görmediğini kaydederek, futbolculuk kariyerindeki zaferleri politikaya da taşımayı hedeflediğini bildirdi.

Eto’o, “Ülkeme cumhurbaşkanı olma rüyam Jül Sezar’ın Roma hayaliyle benzer. Bu, benimle birlikte içimde büyüyen dar bir arzudur.” ifadelerini kullandı.

Hayalini kurduğu yönetim şeklini futbol takımına benzeten Eto’o, “11 bakanı ve 7 genel sekreteri bulunan bir devlet gerçek dışı benimkisi. Protez kadro defalarca çelimsiz olanın yerini alır. Benim düş ettiğim devlet şeklinde de genel sekreterler görevini hakkıyla yerine getirmeyen bakanların yerini alır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kamerun’un kuzeybatısında 2016’dan beri İngilizce konuşulan Anglofonların yaşadığı bölgedeki siyasi krize de değinen Eto’o, “Uzun vakit Londra’da kaldım. Anglosakson insanları iyi tanırım, devlete ait ve gergin insanlardır.” görüşünü paylaştı.

Anglofon bölgesindeki krizi çözüme kavuşturacağını ve onlarla harmoni içinde yaşayacağını bildiren Eto’o, “Bu kriz de futbol maçındaki anlaşmazlıklara benziyor. İyi bir kaptan sorunu çözebilir.” ifadelerini kullandı.

Eto’o, hayatındaki bütün zorluklara rağmen hayallerini gerçekleştirdiğine sinyâl ederek, cumhurbaşkanı olma hayalinden de vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Eşi Georgette’nin de azimli ve dinç bir kadın olduğunu anlatan Eto’o, tercih kampanyalarına yakında başlayacağını açıkladı.

öte taraftan, Afrika basınında Samuel Eto’o’nun, Liberya’da devlet başkanı seçilen eski futbol yıldızı George Weah gibi, aday olması halinde cumhurbaşkanlığına seçilebileceği yorumları yapılıyor.

Tarih: 01.04.2018 22:43