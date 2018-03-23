Eskişehirspor cezadan kurtuldu !

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Puan silme cezası ile karşısında karşıya kalan Eskişehirspor’un imdadına eski başkanlardan ve Divan Kurulu Başkanı Kültürlü Begiter yetişti. Eskişehirspor’un eski oyuncularından İbrahim Sissokko’nun yetiştirme bedeli olan 30 bin euro, Panathinaikos Athen kulübüne Begiter kadar ödendi. Kulübün olası puan silme cezasını ortadan kaldıran Açık Fikirli Begiter’e, Eskişehirspor’un devlete ait sitesinden yapılan açıklama ile teşekkür edildi.
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Kaynak: www.haber3.com
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