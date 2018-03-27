Erzurum’da buz hokeyi heyecanı

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadelesi Erzurum’un konut sahipliğinde başladı.

Palandöken 2000’lik Buz Pateni Salonu’nda düzenlenen organizasyonun başlangıç programında konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, sporculara başarı diledi.

Erzurum’un Türkiye ve dünyanın en büyük spor kentlerinden biri olduğunu bildiren Azizoğlu, “Spor tesislerinin modernliği, ulaşımın kolaylığı ile marka büyük kasaba olan Erzurum, takvim ortalama 10’dan artı milletlerarası turnuvaya, 100’den fazla ise ulusal turnuvaya konut sahipliği yapmaktadır.” diye konuştu.

Azizoğlu, 2026 Kış Olimpiyatları’nın Erzurum’da yapılması için tüm hazırlıkların başladığını ifade ederek, “Spor organizasyonlarında doruk bir şehir olduğumuzu yapılan milletlerarası müsabakalarda gösterdik. İnşallah 2026 Kış Olimpiyatları’nı da Erzurum’da yaparak bu tecrübemizi taçlandıracağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Grup müsabakalarında Türk Ulusal Takımı, İsrail ile karşılaştı. İsrail mücadeleyi 2-0 kazandı. Günün öteki maçlarında Meksika, Bulgaristan’ı 4-2, Belçika da Tayvan’ın 19-1 mağlup etti.

Şampiyona 1 Nisan’da sona erecek.

Tarih: 27.03.2018 00:08

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Kaynak: www.ajansspor.com

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