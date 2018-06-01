Ertuğrul Taşkıran ile yollar ayrıldı!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, geçen sezon aktarma ettiği 28 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve daha önce Samsunspor, Kayserispor ve Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen Ertuğrul Taşkıran geçen sezon Boluspor ile 1 milyon Euro karşılığında bir yıllık kontrat imzalamıştı. Ama Boluspor yönetimi, sözleşmesi sona eren Taşkıran’la devam etmeme kararı alarak yollarını ayırdı.

Konuyla ilgili tanımlama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, “Ertuğrul’un 1 sene olan sözleşmesi doldu. Kendisine hizmetlerinden nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun” dedi.

Ertuğrul Taşkıran, kırmızı beyazlı forma ile 6 maçta toplam 540 dakika sahada yerini almıştı. Taşkıran’ın transfer ücreti ve çok artı sahada yer almaması tartışmalara neden olmuştu.