Ertuğrul Sağlam, şampiyonluk favorisini açıkladı

İran’ın Tractor Sazi takımının başına geçen tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. İran’daki futbol ortamının yanı sıra gelecek planması hakkında konuşan başarılı hoca, Süper Lig’e dair de manâlı değerlendirmelerde bulundu. Söz Sağlam’da: “Planlamam ve organizasyonum bizi başarıya götürdü tekrar tekrar. Bunun sonucunda 10 tane takımımdan 8’inde Bursaspor’un şampiyonluğuyla beraber Avrupa Kupaları’nı yakaladım. Bursaspor’la 4 kere, Beşiktaş, Kayserispor ve Eskişehirspor’la buna ulaştık.”

‘Populizm yapanlar batıyor’

Başarı istiyorsan bunun koşulları var. Gerçekleştirebilenlere bakıyorsun Başakşehir mesela… Rastlantı yok. Popülizm yapmaya çalışanlar batmanın eşiğinde. Günü kurtarmayı düşünmedim hiç. Hayatımı yaklaşık olarak futbola adadım. Profesyonel futbol oynadım, antrenörlükte de bir yerlere geldik. Spor akademisi mezunuyum ve 3 yıl de yüksek lisans yaptım. 7 sene eğitim aldım. Antrenörler aralarında eğitim düzeyi en iyi olan olur ya de benim.

‘30 milyon Türk var’

Türkiye’de 1 kez sezon ortasında takım aldım ben. Defalarca sezon başı takım alırdım. Türkiye’de bu sezon bir etraf oluşmayınca, ben de ‘gel kurtar bizi’ diyenlere ret cevap verdim. İran’dan 3 senedir önerge geliyordu. Tractor Sazi’yi kabul ettim. Tebriz, Van’a 3 km uzaklıkta. Yüzde 99’u Türk bir topluluk. Türkçe konuşuyorlar. Maçlarda ‘Türkiye Türkiye’ tezahüratı yapıyorlar. İrandaki 30 milyon Türk de bu takımı destekliyor. İran’da takriben 30 milyon Türk yaşıyor. Ben de oraya gittiğimde yeni öğrendim.



Ertuğrul Sağlam’ın çalıştırdığı Tractor Sazi takımı, İran Ligi’nde 10. sırada. Sağlam göreve geldikten sonra 5 maçta 8 puan toplayarak takımı güvenli olmayan bölgeden uzaklaştırdı.

‘Başkanlar atanıyor’

Uzun toplarla oyun fazla fazla burada. Ben gittiğimde pas oyunu oynatmaya başladım. Oynadığımız 9 maçın 8’inde topa egemen olan, izleyene de keyif veren bazı oluşturduk. Burada başkanlar atanıyor. Mesela bizim başkan diğer bir kulüpten geldi ve 2 sene daha sonra da başka bir kulübe gidebilir. Yayınlama gelirimiz yok. Şifresiz yayınlar. Planlamayla alakalı neler yapılabilir görmek istiyorum. Eğer anlaşırsak devam edebilirim. Yemekleri aynı bizim gibi.

‘Manâlı olan oyuncu satışı’

Önemli olan yalnızca şampiyonluk değildir. Benim için kayda değer olan ekonomik olarak kulübe katkı yapabiliyor musun? Bursaspor’da kulüp hesaplı olarak bıkkınlık içerisindeydi. 28 milyon Euro’luk satmak yapıldı. Enes, Bakambu, Şener, Ozan eğer bu satışlar olmasaydı Bursaspor’un durumu vahimdi. Eskişehir’de ise 7 milyon Euro’luk bir kar yaptık. Tarık Çamdal ve Aytaç Kara’yı futbolcu yaptık ve 7 milyon Euro kasaya girdi. Türk futboluna kaç futbolcu kazandırdın, Milli takıma kaç oyuncu gönderdin, önemlisi bu işi düzgün yapıyor musun?

‘Hedefim Beşiktaş yok’

Ben başkan olsam hocayı seçerken güvenebileceğim insan seçerim. Güven çok önemli bu işlerde. Tecrübesine güveniyorsam ona takımı emanet ederim. Şimdi hocayı getiriyorsun, sistemini ona tarafından yapmıyorsun, sonra takımı başarılı bir ışık halkası getirmesini bekliyorsun. Böyle olmaz. Sportif açıdan tek temennim futbola hizmet vermek. Birisi için Beşiktaş’ı çalıştırmak bir hedeftir. Benim için de altyapıdan bir oyuncuyu çıkartıp milli takıma sağlamlaştırmak önemlidir.



‘Sözleşmem nisanda bitiyor’

İranda’ama durumu değerlendireceğiz. Nisan’ın 20’sinde sözleşmem bitiyor. Türkiye’ye dönmem icabında dönerim. Ama hemen görüştüğüm bir kulüp yok. acilen çalıştığım bir kulüp var, ben o kulüple alakalı kararımı daha vermedim. Onlarla görüşmeden, başka bir kulüple görüşmem uygun olmaz. Orada devam etmemle ilgili koskocoman yardım var. Benden çok memnunlar. 2 ay oldu İran’a geleli, süreci iyi değerlendirmem gerekiyor.

‘45 bin kişi geliyor’

İran’da beni çalışmaya iten en önemli sebep de buydu. Binlerce insan orada beni karşılamaya geldi. Sevgi, hürmet, sahiplenme var. Burası adeta bir Türk takımı. Irk başlarında Türk antrenör istiyor. Yenilseler bile Türk hocayla yenilelim diyorlar. Statları 70 bin kişilik. Geçen haftaki maçı 45 bin kişi izledi. Ben de eğer Türkiye’de çalışmayacaksam ayrı bir serüvene atılmak istedim. Gittim oraya Asya Şampiyonası’nı gördüm.



‘Favorim Başakşehir’

Üstünlük yarışında en büyük fayda Galatasaray’da. Fakat ben Başakşehir’i büyük bir favori olarak görüyorum. Bu yıl geçen senenin vermiş olduğu tecrübeyle daha iyi gidiyorlar. Beşiktaş her şeye rağmen şampiyonluk yarışının içinde olacak. Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş ardına kadar savaşırlar. Fenerbahçe’nin fikstür avantajı var ama oynadığı oyun insanları böylece memnuniyet etmiyor. Başakşehir koşullar ve imkanlar açısından çok uğurlu. Başakşehir şampiyon olursa sürpriz olmaz.

‘Bursa’da içinden gelerek…’

Ben futbol adına hayatımda yaşadığım en büyük başarıyı Bursaspor’da yaşadım. Beşiktaş’la Fenerbahçe’yle yaşadığım şampiyonluklar da değerli tabii fakat. Ama Türkiye’de şampiyonlara bakılınca bir şampiyonluk uyarı çekiyor. Ben orada kırgınlıklar da yaşadım fakat şu anda kimseye küs değilim. Herkes hatasının farkında. Beklentim inşallah Bursaspor’un toparlanıp, başarılı günlere dönmesi. Bir gün Bursaspor’la yollarımız kesişirse kendi isteğiyle tahsis yaparım. Ama bugün yok. İlerleyen zamanlar da olursa olur.



‘Milli takım için 2020 bir baht’

Milli takımda hoş bir nesil var. Cenk, Enes, Hakan, Emre… Arkadan gelenler de var. Abdülkadir, Yusuf… Kaliteli oyuncular. Bu grubu iyi bir şekilde organize edip, hoş bir ekip haline getirmemiz gerekiyor. Bundan sonraki organizasyon 2020 Avrupa Şampiyonası bizim için dönüm noktası olacak. 2020’yi Türk futbolu mükemmel bir şekilde değerlendirmeli.

‘Yönetemiyorsan bırakacaksın’

Malatya’dan ayrılışımla ilgili de konuşursak… Bunu Malatya için söylemiyorum. Genel bir yorum olarak; olaya etken olamıyorsan, yönetemiyorsan, o zaman insanları kandırmanın böylece bir anlamı değil. Biz Malatya’da 3 ay kaldık ve gece gündüz çalıştık. acilen Malatya’yı çok başarılı buluyorum. Malatyaspor’un lig de tutunması büyük bir başarıdır. Benim için hayal kırıklığı Karabükspor oldu. Biz Karabükle aynı kampta denk geldik. ‘O ekip Avrupa’da oynar’ dedik. Nasıl bu hale geldiler anlamadık. Alanya, Konya, Antalya bunlar da iyi bir uğraş gösteremediler. Antalya yıldızları topladı fakat acilen ligde kalma savaşı veriyor. Futbol böyle bir oyun. Ne olacağı hiç belirli olmuyor.

‘Samsunspor ayağa kalkmalı’

Samsun’da 10 senem geçti. Hayatımda çok önemli yeri var. Orada evlendim, ilk antrenörlüğüm orada gerçekleşti. Futbol oynadım. Aslen Gümüşhaneli olmama rağmen kendimi Samsunlu olarak da görüyorum. Samsunspor için bir şey yapılması gerekiyorsa tabii ama yaparız. Antrenörlerine destek olacaklar ve bu seneyi kazasız belasız kapatacaklar. Seneye de geçmişi göz önünde bulundurarak, bu takımı her tarafta ayağa kaldıracaklardır.

FANATİK ÖZEL – TUNÇ KAYACI

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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