Erol Bulut’tan Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı yorumu

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, gol yollarında yaşadıkları sorunlarla ilgili “Kaleye dek iniyoruz lakin son vuruş istediğimiz gibi olmuyor. Bir türlü top çizgiyi geçmiyor.” dedi.

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin son iki haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor aleyhinde mağlup olduklarını hatırlattı.

Fenerbahçe maçında üstün tarafın kendileri olduğunu ve birçok pozisyona girdiklerini aktaran Bulut, Trabzonspor aleyhinde yedikleri 4 golün ise kişisel hatalardan kaynaklandığını söyledi.

Sistem değişikliği nedeniyle maçların kaybedildiği yönünde eleştirilerin olduğunu belirten Bulut, “Sistemle alakalı yok, bireysel hatalarımız fazla. Son iki maçı kaliteli ekiplere aleyhinde oynuyorsunuz. Fenerbahçe ve Trabzonspor, futbolcu kalitesi yüksek olan iki ekip, onlar yakaladığında sizi cezalandırıyor. Siz cezalandıramıyorsunuz. En büyük sorunumuz bu. Yeterince gol pozisyonuna giriyoruz. Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında girdiğimiz gol pozisyonu sayılarına bakın. Fenerbahçe maçında ilk 30 dakikada 3 gol pozisyonuna girdik, atamadık. 34’üncü dakikada bir pozisyon oldu, kalemizde golü gördük.” diye konuştu.

Bulut, bir basın mensubunun “Oyuna sonradan giren oyunculardan tamamiyle faydalanabiliyor musunuz?” sorusuna ise “Biz çoğunlukla gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Üretiyor muyuz, evet üretiyoruz. Kaleye dek iniyoruz ama son vuruş istediğimiz gibi olmuyor. Bir türlü top çizgiyi geçmiyor. Ama baktığınız zaman her maçta 5-6 gol pozisyonuna giriyoruz. Sonradan oyuna giren olsun, ilk 11’de başlayan olsun maalesef futbolcularım bir türlü o topu çalışmamıza rağmen kaleye aktaramıyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe maçları öncesi ofansif oyuncularımızla sürekli çalıştık, ara sıra olmuyor” şeklinde yanıt verdi.

Futbolcularıyla yaptığı konuşmalarda ligde 40 puanı yakalamaları gerektiğini söylediğini ifade eden Bulut, istedikleri puana ulaştıktan daha sonra diğer hedefleri düşüneceklerini kaydetti.

Ligde 40 puanı yakalamadan hiçbir şeyin garantisinin olmadığını dile getiren Erol Bulut, konuşmasını şöyle tamamladı:

“O gerginlik olacak. Ama sonuçta o strese de futbolcuların alışılmış olması lüzumlu. Biz zaten alışığız. Bu, işin püf noktası. Kendimce futbolcularım da hazır. Son maça bakarsak kafa olarak hazır değillerdi. Daha çok maçtan sonraki tatil havasındaydılar birazcık. Trabzonspor da öyleydi fakat pozisyonları iyi değerlendirdiler. Sonuçta Trabzonspor’un bize aleyhinde oynadığı futbol, fazla üst düzey bir futbol değildi. Biz gerçek kimliğimizi ortaya koymuş olsaydık hatta Fenerbahçe’ye aleyhinde oynadığımız gibi oynasaydık maçtan galip ayrılırdık. Maalesef bunu o gün gerçekleştiremedik.”

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Kaynak: www.sporx.com

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