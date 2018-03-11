Erol Bulut: ‘Kalite farkı devreye girdi’

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe’ye 2-0 kaybettikleri mücadelenin arkasından konuştu.

Öne çıkan değerlendirmeler şu şekilde:

“Fenerbahçe karşı istemediğimiz bir bozgun aldık. Maça mükemmel başladık, baskılı oynadık, istediğimiz pozisyonları da yakaladık fakat maalesef golü bulamadık. Burada kalite farkı devreye giriyor, nitelikli ayaklar olunca kazan taraf onlar oldu. Bunun üzerine çalışmamız lazım, bulduğumuz pozisyonları gole döndürmek için neler yapabilir bunu geliştirmemiz lüzumlu. Maçta sıkı savunma anlamında iyi oynadık şampiyon adayına karşı eksik pozisyon vermeniz olumlu bir şey ancak yakaladığınız pozisyonları gole çeviremezseniz mağlup olursunuz lakin biz yolumuza devam edeceğiz.”

Tarih: 11.03.2018 19:39 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur