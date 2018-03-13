Erol Bulut eleştirilere cevap verdi

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sıkı savunma ağırlıklı futbol oynattığı yönündeki eleştirilere yanıt vererek, “Ekran önünde konuşan yorumcular neler söylüyor bunlar kendilerinin bileceği şeyler. Onlara hürmet duymamız gerekiyor. Onların perspektif ile benim görünüm açım fazla ayrı. Unutmayalım ancak bu ekip Süper Lig’e yeni çıktı” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde haftalık değer biçme toplantısında basının sorularını yanıtlayan Teknik direktör Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşısında, kendilerinin üstün olduğunu gösteren Erol Bulut, “Fenerbahçe aleyhinde iyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Maçın birincil 30 dakikası dakikasına karşı taraf kalede 3 tane pozisyonumuz var. Fenerbahçe birincil şutunu maçın 17. dakikasında kalemize atabildi. Ardından 34. dakikada kalemize attıkları golü var. Hemen herkes Fenerbahçe’ye karşı mağlup olduğumuzu konuşuyor. Çünkü bizden beklentiler arttı. Bugüne değin Süper Lig’de oynadığımız futbolla her kesimden alkış topladık. İyi puanlar elde ettik. Alınan sonuçtan dolayı biz de üzülüyoruz. Daha iyisini yapabilirdik. Birincil yarıdaki o üç pozisyondan birisi gol olsaydı maçın gidişatı çok bambaşka olacaktı. Takımımı bundan nedeniyle kutluyorum. Fenerbahçe karşı yüzde 56 topa sahip olduk. 13 kornerimiz var ve 44 tane açılan ortamız var. Fakat bazen istatistikler galip gelmiyor. Geçmişte bizim kazandığımız maçlarda da böyle oldu. Rakiplerin istatistikleri daha üstündü. Fakat sahadan biz şampiyon ayrıldık. Bu maçta talih Fenerbahçe kulübünden yanaydı. Onlar yaptığı 3-4 pozisyondan 2 gol atarak maçı kazandılar. Biz yaptığımız 4-5 pozisyonda maalesef gol atamadık. O yüzden mağlup olduk” dedi.

Bulut, bazı futbol yorumcularının sıkı savunma ağırlıklı futbol oynattığı yönündeki eleştirilerine de cevap vererek, şunları söyledi:

“Ekran önünde konuşan yorumcular neler söylüyor bunlar kendilerinin bileceği şeyler. Onlara saygı duymamız gerekiyor. Onların perspektif ile benim görüş açım fazla bambaşka. Unutmayalım oysa bu ekip Süper Lig’e yeni çıktı. Yeni meydana çıkan bir Malatyaspor var. Büyük takıma karşı oynarken etken ve üstün oynayan, 90 dakika boyunca golü bulmaya çalışan Yeni Malatyaspor vardı. Elimizdeki imkanlarla bunu iyi şekilde yapmaya çalıştık. Rakip 3-4 tane pozisyona girsin çünkü karşımızdaki Fenerbahçe. Şampiyonluğa oynayan bazı. Buldukları pozisyonları gole çevirmeleri onların kaliteli olduğunu gösteriyor. Biz yaptığımız pozisyonları gole çeviremediğimiz için üstünde daha artı çalışmamız lazım. Son final vuruşlarını daha iyi yapmamız gerekiyor. Natürel bunun yanında şans da gerekli. Murat Yıldırım’ın şutu direkten dönmeyip fileyle buluşsa bugün ola ki fazla bambaşka şeyler konuşacaktık. Maçın gidişatı değişecekti” biçiminde konuştu.

Genç teknik adam, “Daha baskılı oynayıp daha çok orta yapmaya çalıştık. Çünkü merkezde Khalid ve Adem kafa toplarına iyi çıkan iki futbolcumuz. Zaten bunu da maç her tarafında yaptık. Karşı Taraf sıkı savunma da iyi durdu ve kusur yapmadı. Neustadter, Skrtel ve Mehmet Topal karşı taraf savunmada etkin olan oyunculardı. İşimiz kolay değildi. Gücümüzü sonuna kadar iyi kullanmaya çalıştık. Fakat olmadı” ifadesini kullandı.

Bu hafta karşılaşacakları Trabzonspor takımının bireysel anlamda iyi futbolculara sahip bir takım olduğunu bildiren Bulut, “Trabzonspor’un Akhisarspor ile oynadığı maçı izledim. Kişisel yetenekli futbolculara sahip nitelikli bir ekipler. Hızlı oynayan hücumda reşitlik yapmaya çalışan ekip. Burak gibi, Sosa gibi futbolcuları var. Fakat biz yeniden Fenerbahçe maçında sergilediğimiz performansı aynı şekilde gösterirsek oradan şüphesiz puanlarla ayrılacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Tarih: 13.03.2018 17:54 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur