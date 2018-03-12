Erkan Zengin yeni adresini açıkladı!

Erkan Zengin, sosyal medya hesabından Eskişehirspor ile yollarını resmen ayırdığını duyurduktan hemencecik sonradan bir paylaşım da İsveçce yaptı. Erkan Varlıklı’in yabancı dilde yaptığı paylaşımdaki ifadeleri dikkat çekti.

Eskişehirspor’dan alacakları sebebiyle sözleşmesini feshettiğini duyuran Erkan Varlıklı’in İsveçce yaptığı paylaşımdaki ifadeleri yeni bir aktarma olarak yorumlandı.

Erkan Varlıklı: Bir sonraki durak Stockholm!

Erkan Zengin, Eskişehirspor ile yollarını ayırdığını İsveçce olarak paylaşırken sonunda “Bir sonraki durak Stockholm!” dedi. Erkan Zengin’in bu paylaşımı İsveç’te futbolseverler aralarında heyecan yarattı.

Erkan Zengin’in eski takımı Hammarby takımına aktarma olacağı iddiası konuşulmaya başlandı. Erkan Varlıklı konu ile ilgili Eskişehirspor ile yolları ayırmadan önce konu ile ilgili yaptığı açıklamasında ”Hammarby Spor Direktörü Jesper Jansson ile hiç görüşmedim. Neler olacağını göreceğiz. Benim de hesaba kattığım bir ailem var. Aktarma dönemi kapandı. Bu yüzden ABD ya da İsveç gibi yerlere gitmek zorundayım. Eve dönebilirim, göreceğiz.” Demişti.

2018 Dünya Kupası’nda İsveç Ulusal Takımı’nın formasını bir kere daha giymek istediği aşina Erkan Varlıklı’in süre kaybetmeden bir kulüp ile anlaşması bekleniyor. (Vatan)

Tarih: 12.03.2018 10:23 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur