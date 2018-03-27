Ergin Ataman TOFAŞ galibiyetini yorumladı

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. Haftasında TOFAŞ’ı 87-79 mağlup etti. Efes’i çalıştıran Ergin Ataman, maçın peşinde değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli başantrenör, ”Müsabakada kontrol en ince ayrıntısına kadar bizdeydi” diye konuştu.

“Kontrol bizdeydi”

Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Keza ligdeki hedeflerimiz açısında keza de moral açısından önemliydi. Ligde geçen hafta beklemediğimiz bir bozgun aldık. TOFAŞ maçının tamamında denetim bizdeydi. Daha iyi oynamak gibi bir hedefimiz var. Oyuncularımın bugün ortaya koyduğu mücadeleden ve top paylaşımından memnunum. Top kayıpları birincil çeyrekte kontrol konusunda bizi zorlandırdı” diye konuştu.

Brock Motum: “Kuvvet bir hafta oldu”

Türkiye Kupası finalinden sonra bu maçın zorlu geçeceğini bildiklerini bildiren Anadolu Efes oyuncusu Motum, “Bizim için zorlu bir hafta oldu. Euroleague’de çift maç oynadığımız bir haftaydı ve bu maçı kazanmalıydık. Derhal bütün takım halindeyiz ve umarım Türkiye Ligi’ni zinde bitirmek için bir ivme yakalayabiliriz” dedi.

Tarih: 26.03.2018 21:30

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Kaynak: www.ajansspor.com

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