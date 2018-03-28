Engin Veteriner’a şok ceza ! Men…

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Engin Veteriner, 12 Ağustos 2012’de Galatasaray’da oynarken de hakem Cüneyt Çakır’a fiziki müdahalesi sebebiyle 11 maç men cezası almıştı. Spor Toto Bölgesel Acemi Lig 6’ncı Grup’ta gayret eden Karadeniz Ereğli Belediyespor ile 1074 Çankırıspor’un geçen 18 Mart’taki karşılaşmasında Engin Veteriner kırmızı kart gördü. Türkiye Futbol Federasyonu Acemi Futbol Disiplin Heyeti Engin Veteriner’a, hakeme sportmenliğe ters harekette bulunması ve ihraç sonrası hakeme lafla hakarette bulunması sebeplerinden 3’er maç men cezası verdi. 11 MAÇ MEN CEZASI ALMIŞTI Engin Veteriner, 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum’da Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçında da kırmızı kart gördükten sonra hakem Cüneyt Çakır’a fiziki müdahalesi sebebiyle 11 maç men cezası vermişti. Kariyerinde Trabzonspor ve Galatasaray gibi ehemmiyetli ekiplerde futbol oynayan daha önceki ulusal futbolcu Engin Veteriner, Karadeniz Ereğli Belediyespor’da ise 4 maça çıktı.

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Kaynak: www.haber3.com

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