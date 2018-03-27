Engin Baytar uslanmıyor! 6 maç men cezası

Eski Galatasaraylı futbolcu Engin Veteriner yeniden kuytu durmadı. Karadeniz Ereğli Belediyespor’da forma giyen Veteriner’a sportmenliğe aykırılık ve hakeme sözle hakaret nedeniyle 6 maçtan men cezası verildi.

Fatih Terim döneminde Galatasaray’a aktarma olan ve gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Engin Baytar, 2012 yılında Türkiye Kupası Finali’nde Cüneyt Çakır’a gösterdiği tepki sebebiyle 11 maç canice almıştı ve eski performansını bir türlü yakalıyamamıştı.

Yaşadığı düşüşün arkasından Galatasaray’dan ayrılan Engin, Çaykur Rizespor, Karşıyaka, İstanbulspor ve Erzurumspor formaları giymişti.

——————————-

Kaynak: www.fanatik.com.tr

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







