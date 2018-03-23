Enes Ünal’in performansı, transferden vazgeçirtti !

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Atletico Madrid karşı 2 golle takımını galibiyete taşıyan Enes Ünal, Villarreal’in forvet hattındaki elini güçlendirdi. Sezon başında Milan’dan kiralanan Kolombiyalı golcü Carlos Bacca için Villarreal’den flaş bir karar geldi. İspanya basınında bulunan haberlere tarafından; Villarreal, Bacca’nın 15 milyon euroluk satın alma hakkını kullanmama kararı aldı. öte taraftan Villarreal’in bu kararı alma sebebinin pazarlık yapma ricası ve bunun için böyle bir taktik geliştirdiği de ileri sürüldü. Villarreal ile bu sezon 35 maça meydana çıkan 31 yaşındaki Bacca, 12 gol attı ve 6 asist yaptı. Enes Ünal İspanya'yı sallad !Enes Ünal İspanya’yı sallad !  
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Kaynak: www.haber3.com
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