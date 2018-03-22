Enes dengeleri değiştirdi! Flaş karar…

Sezon başında Milan’dan kiralanan Kolombiyalı golcü Carlos Bacca için Villarreal’den flaş bir karar geldi. İspanya basınında yer alan haberlere tarafından; Villarreal, Bacca’nın 15 milyon euroluk satın alma hakkını kullanmama kararı aldı.

öte yandan Villarreal’in bu kararı alma sebebinin pazarlık yapma ricası ve bunun için böyle bir taktik geliştirdiği de ileri sürüldü. Villarreal ile bu sezon 35 maça meydana çıkan 31 yaşındaki Bacca, 12 gol attı ve 6 asist yaptı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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