En farklı Galatasaray-Fenerbahçe derbileri

Türk futbolunun asırlık çınarları Galatasaray ile Fenerbahçe bu hafta sonu bir defa daha karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesi iki takım arasındaki en farklı galibiyetleri derledik…——————————-Kaynak: kralspor.ensonhaber.com——————————-Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







