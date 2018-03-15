En farklı Galatasaray-Fenerbahçe derbileri

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Türk futbolunun asırlık çınarları Galatasaray ile Fenerbahçe bu hafta sonu bir defa daha karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesi iki takım arasındaki en farklı galibiyetleri derledik…
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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com
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