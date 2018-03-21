Emre’ye büyük tepki! ‘Son derece saygısızca’

Premier Lig takımlarından Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman orta saha Emre Can, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından yeni takımını hemen şimdi seçmediğini söyledi.

”NE YAPACAĞIMI BEN DE BİLMİYORUM”

Yaz transfer dönemi için karar vermediğini söyleyen Emre Can, ”İngiltere’de iyi işler yaptım. Burada daha fazla geliştim. İspanya Ligi de çok cazibeli geliyor. Almanya da iyi bir lig. Bayern Münih ve Leverkusen’de oynamıştım ama açık konuşmak gerekirse Premier Lig, Bundesliga’ya göre daha çok para harcıyor. Bu da oyuncular için fazla manâlı. İtalya futbolu da son yıllarda gelişim içinde. Tıpatıp Fransa gibi. Fazla bir şey bildirmek istemiyorum çünkü yazın ne yapacağımı demin ben de bilmiyorum.” sözlerini kullandı.

”ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN BİR TAKIM İSTİYORUM”

Büyük takımlarda oynayabileceğini gösteren Can, ”Önümüzdeki sene bulunacağım takımda önemli bir oyuncu almak istiyorum ve şampiyonluğa oynayan bir takımda bulunmak istiyorum. Bu, her futbolcunun hayalidir. Çünkü çalıştıklarının karşılığını böyle alırsın. Avrupa’nın büyük takımlarında oynayabileceğimi düşünüyorum” dedi.

“SON DERECE SAYGISIZCA”

Liverpool taraftarı, Emre’nin bu açıklamalarına sert tepki gösterdi. Taraftarlar, Twitter’da yaptıkları yorumlarda Emre’nin sözlerinin son derece saygısızca olduğunu belirtti.

Liverpool’un dünyaca ünlü Kop tribününün resmi Twitter sayfası da “Gelecek yıl yeni bir kulüp mü? Şu an Liverpool’dasın ve birincil 11’deki yerin garanti değil. Kendi yoluna geri dön.” mesajını paylaşarak Emre’ye olan tepkisini gösterdi.

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Kaynak: spor.haber7.com

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