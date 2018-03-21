Emre’den transfer açıklaması! ‘Önümüzdeki sene…’

Premier Lig takımlarından Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman orta saha Emre Can, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin gerisinde yeni takımını henüz seçmediğini söyledi.

”NE YAPACAĞIMI BEN DE BİLMİYORUM”

Yaz transfer dönemi için karar vermediğini söyleyen Emre Can, ”İngiltere’de iyi işler yaptım. Burada daha çok geliştim. İspanya Ligi de çok çekici geliyor. Almanya da iyi bir lig. Bayern Münih ve Leverkusen’de oynamıştım lakin açık konuşmak gerekirse Premier Lig, Bundesliga’ya göre daha fazla para harcıyor. Bu da oyuncular için çok kayda değer. İtalya futbolu da son yıllarda gelişim içinde. Tıpkı Fransa gibi. Çok bir şey bildirmek istemiyorum çünkü yazın ne yapacağımı hemen şimdi ben de bilmiyorum.” sözlerini kullandı.

”ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN BİR TAKIM İSTİYORUM”

Büyük takımlarda oynayabileceğini bildiren Can, ”Önümüzdeki yıl bulunacağım takımda önemli bir oyuncu edinmek istiyorum ve şampiyonluğa oynayan bir takımda bulunmak istiyorum. Bu, her futbolcunun hayalidir. Çünkü çalıştıklarının karşılığını böyle alırsın. Avrupa’nın büyük takımlarında oynayabileceğimi düşünüyorum” dedi.

“SON DERECE SAYGISIZCA”

Liverpool taraftarı, Emre’nin bu açıklamalarına sert karşı çıktı. Taraftarlar, Twitter’da yaptıkları yorumlarda Emre’nin sözlerinin son derece saygısızca olduğunu belirtti.

Liverpool’un dünyaca ünlü Kop tribününün devlete ait Twitter sayfası da “Gelecek yıl yeni bir kulüp mü? Şu lahza Liverpool’dasın ve birincil 11’deki yerin garanti değil. Kendi yoluna geri dön.” mesajını paylaşarak Emre’ye olan tepkisini gösterdi.

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Kaynak: spor.haber7.com

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