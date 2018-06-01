Emre’den F.Bahçe açıklaması! Gelecek sezon…

.Emre Belözoğlu’nun sözlerinden satır başları şu şekilde;

”GELECEKTE DİRK KUYT İLE ÇALIŞMAK İSTERİM”

”Kuyt’ı yanına almak isterdim, özel sebeplerden dolayı jubilesine gidemedim. Dirk Kuyt ile baştan amaçlamak istersin. Bir gün bir yerde beraber egzersiz fırsatımız olursa, isterim.”

”JÜBİLELERİ DUYGUSAL BULUYORUM”

”Jubileleri birazcık dramatik buluyorum, zaten şehvetli biriyim. Her oynadığım takımda oynadığım jubile yapacağım performansa ulaştığıma inanıyorum. Ben ne değin hak ediyorum bilmiyorum ama bana gelene değin fazla oyuncunun jubileyi adalet ettiğini düşünüyorum. Bülent Korkmaz yıllarını verdi. Kulüpleri yöneten insanların kendimce bunu bir borç olarak görmeleri gerekiyor. Yönetici profilleriyle alakalı bunlar.”

”FENERBAHÇE’YE DAHA ŞIK VEDA EDEBİLİRDİM”

“Fenerbahçe seçiminde oy kullanacağım, kongre üyesiyim. Terraneo ile bireysel bir sorunum yoktu. Duyduğum ve bildiğim bir takım şeyler vardı. Kulübün bir kararıdır, karara saygı duydum. Daha şık bir şekilde veda edebilirdim, jubile olmasa bile. Benim sayın başkana bir kırgınlığım değil. Sokağa çıktığımda taraftar bana şahane bir teveccüh gösteriyor. Hoş anılarım, hatıralarım var orada. O günkü şartlara göre daha şık söylenilebilirdi.”

”AZİZ YILDIRIM BENİ KULÜP TELEFONUNDAN ARAMIŞ, GÖRMEDİM”

”Sayın Başkan’a yeniden teşekkür ediyorum. Beni kendi telefonundan arasaydı dönerdim ona muhtemelen kulüp telefonundan aradı. Bende o sırada toplantıdaydım. Sonradan gördüğümde geç oldu. Bilseydim dönerdim.”

”EĞİTİM ALIP FENERBAHÇE’DE ÇALIŞMAK İSTERİM”

”1 yıl daha futbol oynayacağım. Başkan Göksel Gümüşdağ’a sormam gerekiyor. Herkesin hedefidir, hayalidir Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte devir elde etmek. O görevlere futbolculuğunuzla gelemezsiniz. O pozisyona eğitimle bir yere gelirsiniz. Önce eğitimimi alıp sonradan göreve gelmek isterdim. Önce Göksel Gümüşdağ’a sorardım fakat.”

”AZİZ BAŞKAN İLE DE, ALİ AĞABEY İLE DE…”

”Fenerbahçe çok büyük bir camia, son bir kaç aydır Aziz Başkan ve Ali Abi’nin konuşmaları gündemde. Fenerbahçe benim gönlümdeki ekip. Aziz Başkan ile güzel zamanlarımız oldu, Ali ağabey ile fazla hoş zamanlarımız oldu Fenerbahçe için hayırlısı olsun.”

”FENERBAHÇE’NİN BAŞARISI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPARIM”

”Fenerbahçe’nin başarısı için elimden gelen her şeyi yaparım. Şu lahza Başakşehir’in futbolcusuyum lakin beni sokakta çevirip ”Fenerbahçeli Emre” olarak görüyorlar. Ben gelecekte Fenerbahçe’de yer elde etmek isterim.”

”HALİL UMUT MELER BİZİ GALATASARAY KARŞISINDA EZDİRDİ!”

”Halil Umut Meler bizi Galatasaray maçında sahada ezdirdi. Normalde yelken direği bir hakem ismi vermem. Orada bizi azıcık ezdirdi. Galatasaray ile beraberdi hakem. Ilk kez böyle bir şey yaşadım. Baskıdan etkilendi. İkinci sözde oyundan kopmuştur. 2. yarıda hiç olmayan bir pozisyonda kart gösterdi. Üzüldük, o maçta sonra. Galatasaray o maçta adalet ederek kazandı, bizden sonra Beşiktaş’ı kendi sahasında yendi, yargı ettiği bir üstünlük kazandı hatalı anlaşılmasın.”

”MAÇLARI KAYBETTİĞİMDE AĞLADIĞIM OLUYOR”

”Maçları kaybettiğimizde üzülüyorum, ağladığım durumlar da oluyor. Bu da beni oynmaya özendirme ediyor. Göztepe ya da Akhisar maçına 1 puan önce girseydik. O maçları kazanmış olsaydık, şu an şampiyon takımın oyuncusu olarak karşınızda olabilirdim.”