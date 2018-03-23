Emre Mor’un yerine o isim çağrıldı !

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Türkiye A Ulusal Futbol Takımı’nın 23 Mart’ta İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart’ta Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde aday kadrosuna çağrılan ulusal futbolcu Emre Mor kampa katılamayacağını Twitter hesabından yaptığı yorumlama ile duyurdu. Celta Vigo forması giyen Emre Mor, “Maalesef dün takımım Celta’nın maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye’nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Ulusal takımımıza İrlanda ve Karadağ’a karşısında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu da resmi twitter hesabından yaptığı açıklamayla Emre’nin yerine kadroya Alper Potuk’un dahil edildiğini duyurdu., Milli Takım’da Emre Mor şoku ! İşte o izah etme… İspanya’nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon sebebiyle A Milli Takım’ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı. Emre Mor’un yerine, Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Alper Potuk kadroya dâhil edildi.

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Kaynak: www.haber3.com

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