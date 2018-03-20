Emre Mor’un yerine Alper Potuk Milli Takım’da

TFF’den yapılan tanımlama şu şekilde:
İspanya’nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım’ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
Emre Mor’un yerine, Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Alper Potuk kadroya dahil edildi.
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Emre Mor, ulusal takım kadrosundan çıktı!
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Kaynak: spor.haber7.com
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