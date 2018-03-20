Emre Mor’un yerine Alper Potuk Milli Takım’da

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TFF’den yapılan tanımlama şu şekilde:

İspanya’nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım’ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı. 

Emre Mor’un yerine, Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Alper Potuk kadroya dahil edildi. 

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Kaynak: spor.haber7.com
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