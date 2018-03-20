Emre Mor, milli takım kadrosundan çıktı!

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A Ulusal Futbol Takımı, 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

Celta Vigo’da forma giyen Emre Mor, milli ekip kampına rahatsızlığı sebebiyle katılamayacağını sosyal ağ hesabından duyurdu.

 

 

İşte Emre Mor’un paylaşımı;

“Maalesef dün takımım Celta’nın maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye’nin ulusal maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda ve Karadağ’a karşısında başarılar diliyorum.”

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Kaynak: spor.haber7.com
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