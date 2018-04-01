Emre Belözoğlu’ndan şampiyonluk sözleri

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport’a konuşan Belözoğlu, şampiyon olmak istediklerini açıklama etti.

“ÜZERİMİZDE BASKI YOK”

Başakşehir’in İngiltere Premier Lig’de kazanan olan Leicester City ile karşılaştırıldığının anımsatılması üzerine Belözoğlu, “Biz de onlar gibi harika bir aileyiz. Galatasaray, Beşiktaş ya da Fenerbahçe’nin hissettiği baskıyı hissetmiyoruz. Bu da şampiyonluk yolunda bize uzun vadede tezgâhtar olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Futbolu bırakmanın kendisini korkutup korkutmadığının sorulması üzerine Belözoğlu, “Hiç korkutmuyor. Şu an maddi ve psikolojik olarak durumdayım lakin pozitif da uzatmak istemiyorum. Bir yıl daha oynayıp daha sonra bırakmayı düşünüyorum.” şeklinde manzara bildirdi.

Futbolu bıraktıktan sonradan Inter’de Gabriele Oriali’nin yaptığına aynı bir yol izlemek istediğini bildiren Belözoğlu, yeni yetenekler keşfetmek ve oyuncularla başkan aralarında bir köprü görevi görmeyi planladığını kaydetti. Belözoğlu, bir dönem formasını giydiği Inter’de geçirdiği zamana ilişkin soruya ise, “Inter, daima kalbimdeydi ve tekrar tekrar da böylece kalacak.” ifadesini kullandı.