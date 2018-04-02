Emre Belözoğlu: Cengiz, Real ya da Barça’ya gidebilir

İtalyan basınına konuşan Başakşehir’in tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, Roma’da forma giyen genç yıldız Cengiz Ünder hakkında,dedi.

İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport, bugünkü sayısında Emre Belözoğlu röportajına yer verdi. Bir dönem İtalyan kulüp Inter’de de forma giyen Belözoğlu, Roma’da yıldızı parlayan Cengiz Ünder ile ilgili övücü ifadeler kullandı.

“DAHA BÜYÜK KULÜPLERE AKTARMA OLABİLİR”

Cengiz Ünder’in yakın zamanda Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplere aktarma olabileceğini vurgulayan Emre Belözoğlu, “Cengiz fazla genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Gün geçtikçe de kendisini geliştiriyor. Roma’da daha da iyi olması için takım arkadaşlarının da ona katkı maddesi sağlaması lüzumlu. Kendisini daha da geliştirdiği taktirde yakın zamanda Real Madrid, Barcelona, Manchester City veya Bayern Münih gibi dünya kulüplerine aktarma olabilir. Ama bunun için daha fazla çalışması lüzumlu” şeklinde konuştu.