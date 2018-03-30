Elyasa Süme, Gaziantepspor’a sportif direktör oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk futboluna ve Gaziantepspor’a uzun senelerdir hizmet eden, ekip kaptanlığını üstlenen Elyasa Süme’nin, futbolculuk kariyerini noktalama kararı aldığı belirtildi.

SÜME’YE BAŞARILAR DİLERİZ

Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz ile görüşen Elyasa Süme’ye kulüp bünyesinde yeni bir görev verilmesinin kararlaştırıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan görüşmede gerek kişiliği gerekse profesyonelliğiyle örnek bir insan olan Elyasa Süme’nin genç oyuncularımıza ağabeylik yapması ve tecrübelerini aktarması, ayrıca FIFA aktarma dosyalarının takibi ile kulübümüz profesyonel işlerinden sorumluluk sahibi olarak, sportif direktörlük görevine getirilmesine karar verilmiştir. Elyasa Süme’ye yeni görevinde başarılar dileriz.”