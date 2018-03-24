Elmander: Galatasaray için futbolcu gözlemliyorum

“MAÇLAR SIRASINDA SERSEM GİBİ OLUYORDUM”

Ocak ayında formasını giydiği Örgryte ile kariyerine nokta koyan Elmander, İsveç basınına direktifler yaparak Galatasaray’daki göreviyle ilgili konuştu.

Aftonbladet gazetesine konuşan 36 yaşındaki Elmander, niçin futbolu bıraktığı sorusuna “Maçlar sırasında sersem gibi oluyordum. Bazen çift bile görüyordum. Maçtan daha sonra baş ağrısı oluyordu ve uzun zaman de geçmiyordu. derhal yeniden iyi bir uyku çekebiliyorum.” yanıtını verdi.

“G.SARAY’IN AKTARMA EDEBİLECEĞİ OYUNCULARI İZLİYORUM”

Galatasaray’daki göreviyle ilgili de konuşan Elmander, “Fatih Terim’le verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İleride antrenörlük yapabilmek için kursa gitmemin daha doğru olacağını düşündük. şu anda Galatasaray’ın Kuzey’den aktarma edebileceği oyuncuları gözlemliyorum. Galatasaray’ın şu anki teknik ekibi benim forma giydiğim dönemle neredeyse aynı. Inanılmaz bir kulüp. Bunun bir parçası edinmek benim için sevinç verici” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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