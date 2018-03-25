Elmander, G.Saray’a 2 futbolcu önerdi

RODRİGUES’İN YERİNİ DOLDURUR

İsveç’in Aftonbladet gazetesine,diyen Elmander, Fatih Terim’e, Adegbenro ve Duelund’u önerdi.

Elmander’in 22 yaşındaki kanat forvet Samuel Adegbenro için teknik direktör Fatih Terim’e verdiği raporda “Garry Rodrigues takımdan ayrılırsa yerini rahatlıkla doldurabilir” yazdığı hem Adegbenro’nun geleceğe yatırım sayılabilecek bir futbolcu olduğu yönünde anekdot düştüğü açıklama edildi.

Johan’ın son olarak piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında olan Nijeryalı’nın Avrupa’da henüz tanınmadığı için fiyatının düşük olduğu bilgisini de paylaştığı kaydedildi.

Orta sahanın ortası ve sağ kanatta da ödev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu, az önce ulusal takım formasıyla tanışamadı. Kulüp kariyerinde 96 devlete ait karşılaşmaya meydana çıkan Adegbenro 23 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

Futbola ülkesinin Prime takımında başlayan Adegbenro, 2014-15 sezonunda Norveç takımı Viking’e aktarma oldu. Bu sezon başında ise 900 bin euroya Roserborg’a geldi ve 4 yıllık imza attı.

7 GOL VE 6 ASİST YAPAN DUELUND’U ÖNERDİ

Sarı-Kırmızılı takımda forma giyebilecek yetenekleri izleyen Elmander’in bir öteki önerisi ise Midtjylland’ta oynayan Mikkel Duelund. 20 yaşındaki futbolcu, orta alanın ortasında ve her iki kanatta devir yapıyor. Bu sezon Midtjylland formasıyla ligde 19 maçta görev yapan Duelund 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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