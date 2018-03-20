Eljif Elmas’ta büyük soru işareti; nedeni…

Aljif Elmas, Fenerbahçe’de niçin oynamıyor? Makedon futbolcu ligde oynanan son 4 maçta kadroya girmedi.
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Sarı-lacivertli futbolcu Eljif’in belindeki ağrıları nedeniyle atama almadığı kaydedildi.
Ancak genç oyuncu, ülkesinin milli takım davetini kabul etti. 18 yaşındaki futbolcunun hazırlık maçlarında oynayıp oynamayacağı ilgiyle bekleniyor.
Fenerbahçe Sağlık Durumu Kurulu, ağrılarını edip birçok idmana katılmayan Eljif’in sahaya çıkmaması yönünde tavsiyede bulundu.
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Kaynak: www.sporx.com
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