Eljif Elmas krizi! Kocaman yüzüne bakmıyor

Sezon başında büyük umutlarla aktarma edilen Eljif Elmas, 18 yaşını doldurmadığı için ligin ilk devresinde Fenerbahçe forması giyememişti. Makedon orta saha, ligin ikinci yarısıyla birlikte ağır ağır zaman almaya başlamış hatta Trabzonspor maçında oyuna sonra girip performansıyla büyük alkış kazanmıştı. Fakat genç oyuncunun U21 Ligi’ndeki Beşiktaşderbisinde yaptığı hareket, Kocaman’ı hayli kızdırdı.



SABRINI TAŞIRDI

Aykut Kocaman, ligdeki Beşiktaş maçında Eljif’i kadroya almayı planlıyordu. Oysa son dakika kararını değiştiren deneyimli çalıştırıcı, Makedon yıldızı U21 Ligin’de siyah beyazlılarla oynanan derbiye yönlendirdi. Genç orta sahanın da alt inşa mücadelesinde Beşiktaş Futbolcuya çok sert müdahalesi, Kocaman’ın sabrını taşırdı. Bu hareketi kendisine tepki olarak görebilen deneyimli hoca, o andan itibaren idmanlarda Eljif Elmas’ın yüzüne bakmadı.



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Kaynak: spor.haber7.com

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