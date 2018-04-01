Elazığ’dan 8 gol yiyen Manisa küme düştü

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Spor Toto 1. Lig’de küme düşün ikinci ekip Grandmedical Manisaspor oldu. Para bulamadığı için Elazığ’a otobüsle ve sadece 12 futbolcuyla giden Ege ekibi sahadan 8-1 yenik ayrıldı.

KÜME DÜŞEN İKİNCİ TAKIM

Ev sahibi takım Tom (2), Muhammed İldiz (3), Mehmet Yiğit, Lamine Diarra ve Sezgin Coşkun’un golleriyle sahadan 8-1 şampiyon ayrıldı. Bu sonucun arkasında Elazığspor, puanını 44 yaptı ve play-off iddiasını sürdürdü.

15 puanda kalan Manisaspor ise bitime 5 hafta Spor Toto 2. Lig’e düştü. Daha önce de Gaziantepspor küme düşmüştü.

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