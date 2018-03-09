Efecan Karaca: ‘Başakşehir’i ezberledik!’

Başakşehir karşı öbür şampiyon Alanyaspor’da Efecan Karaca, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Takımının ikinci golüne imza atan Efecan Karaca, tehlikeli hattan kurtulmak istediklerini söyledi.

Efecan Karaca’nın açıklamalarından öne çıkanlar:

“Pazar günü fazla manâlı galibiyet aldık. Bunu süsleyip püslemek namına galip gelmemiz gerekiyordu. Hocamız hafta içi bize Başakşehir’i ezberletti. Küme düşme hattında yer alıyoruz. Buradan kurtulmak istiyoruz. Taha kaleye vurdu. Taha, ‘Orada asist yaptım’ dedi (gülerek). Önemli olan takımımızın kazanması. İnşallah tehlikeli hattan kurtuluruz.”

Alanyaspor’un Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton da maç sonunda yaptığı açıklamalarda, “Buradan aldığımız aldığımız puanlar önemliydi. Takım halinde saldırı ve savunmayı yaptık, sonuca ulaştık. Her şeyden önce sahadaki karakterimizi düzelttik. Takım defansını iyi yapmamız gerektiğini söyledik ve galibiyete ulaştık” ifadelerine yer verdi.

Tarih: 09.03.2018 22:13 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur