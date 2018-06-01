Edin Visca coştu, Bosna Hersek kazandı

Karşılaşmanın 28. dakikasında Edin Visca takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. Bu gole 2 dakika sonra 30’da Güney Kore Jae-Seong Lee’nin golüyle yanıt verdi. Ilk yarının son dakikası dakikasına 45’te Visca bir kere daha sahneye çıktı ve devre arasına 2-1 Bosna Hersek üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Visca 79’da skoru 3-1’e getirdi. Visca 82’de yerini Atiker Konyaspor’da forma giyen Deni Milosevic’e bıraktı.

Karşılaşmada diğer gol olmadı ve Bosna Hersek sahadan Edin Visca’nın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

